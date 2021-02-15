Уволили директора больницы на Львовщине, где умерли двое пациентов на ИВЛ

Директора Жолковской районной больницы на Львовщине, где в ноябре прошлого года из-за отключения электроснабжения умерли двое пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ, уволили.

Об этом сообщил городской голова Жолквы Олег Вольский.

"Согласно выданного мной распоряжения - с 15 февраля 2021 года освобожден Шевцив Игорь Евгеньевич от должности директора КНП "Жолковская больница" ("Жолковская ЦРБ")", - написал Вольский в фейсбуке и обнародовал соответствующее распоряжение.

В тексте распоряжения, которое обнародовал городской голова, отмечается, что с Игорем Шевцивым досрочно расторгнут контракт "согласно поданному заявлению".

На вакантную должность руководителя больницы планируют провести открытый конкурс. Сейчас обязанности директора больницы будет исполнять заместитель Владимир Боровик.

Напомним, 27 ноября в Жолковской больнице с 17:50 до 19:10 не было электроснабжения. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

Правоохранители установили, что в больнице имеются два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Однако их не задействовали.

По факту следователи Жолковского отделения полиции при процессуальном руководстве Червоноградской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий инициировал представление об увольнении главы Жолковской РГА, а перед Жолковским районным советом - увольнение главного врача медицинского учреждения.

Комиссия департамента здравоохранения пришла к выводу, что медицинские работники, бывшие на дежурстве, оказали в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию.