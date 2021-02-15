В Киеве за сутки обнаружили 211 случаев ковида, выздоровели 439 человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 211 больных коронавирусом, умерли 7 человек, выздоровели 439 пациентов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, коронавирус диагностировали у 124 женщин в возрасте от 19 до 90 лет, 76 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 6 девочек в возрасте от 1 до 16 лет и 5 мальчиков от 15 до 17 лет.

В больницы были госпитализированы 32 пациента.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском (52), Деснянском (45) и Святошинском (44) районах.

С начала пандемии в столице подтвердили уже 132 160 случаев коронавируса. 2 521 пациент умер, преодолели болезнь 87 439 жителей Киева .

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки обнаружили 2 332 новых случая ковида, из них 457 - на Ивано-Франковщине.