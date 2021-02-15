Гендиректор "Укрбуда" заявил, что семья Микитась планировала похитить его 8-летнего сына

Генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявил, что жена Максима Микитася Наталья нанимала людей для похищения его 8-летнего сына.

Об этом утром 15 февраля Майборода сообщил в Facebook.

"Я признан представителем потерпевшего по делу, где потерпевший - мой 8-летний сын! Его планировало похитить семейство Микитась. Сейчас Максим Микитась, мой бывший руководитель, президент "Укрбуда" и экс-депутат сидит под арестом по новому делу - его подозревают в организации похищения его приятеля, юриста Олега Мирошниченко", - отметил Майборода.

По его словам, Мирошниченко в интервью СМИ рассказал, что жена Микитася Наталья нанимала людей для похищения сына Майбороды.

"Чего хотели добиться, трудно понять. Месть или вымогательство, но это не так и важно. Поражает другое - как такое вообще могло прийти в голову!? При чем тут ребенок ?! Но хотели толкнуть как можно больнее - прекрасно знают, какой это долгожданный сын", - написал Майборода.

Он добавил, что и то и другое похищение якобы происходили и планировались в то время, как семья Микитась находилась под пристальным вниманием НАБУ, "их телефоны прослушивались, их встречи контролировались, их переписка читалась".

"И зная все это, детективы не только не предотвратили новые преступления, но и выпустили Микитася на свободу! А он быстро себя проявил, заказывая похищение неугодных, за что снова вернулся в камеру", - отметил гендиректор "Укрбуда".

Майборода призвал всех, кому известны детали планировавшегося похищения его сына, связаться с ним.

Напомним, в мае прошлого года детективы НАБУ задержали главу "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду (Микитась формально сложил полномочия руководителя компании после избрания в Раду в 2016 году) по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии. Вскоре Майборода вышел на свободу под залог в 2 млн грн и даже без браслета.

Осенью того же года САП сообщила о подозрении в этом деле уже самому Максиму Микитасю, который фактически контролировал деятельность "Укрбуда" на момент расследования соглашения с Нацгвардией.

Сейчас Микитась находится под ночным домашним арестом по подозрению в махинациях с жильем для Нацгвардии, в результате чего были потеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В начале декабря 2020-го полиция сообщила, что в Киеве похитили юриста и требовали $800 тысяч долга. По данным Цензор.НЕТ, пострадавший работал юристом в компании Микитася.

По информации Нацполиции, похищение юриста было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению происходила в несколько этапов.

В конце декабря стало известно, что Микитасю сообщено о подозрении в заказе похищения человека. Сейчас он находится под арестом по подозрению в этом деле.