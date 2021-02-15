Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре

МИД и посольство Украины в Кении работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть их в Украину.

Из-за поломки самолета около 180 туристов из Украины застряли на Занзибаре. Министерство внутренних дел и посольство Украины в Кении работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть их в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", - написал он в Твиттере.

Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення. pic.twitter.com/79bMbzdTzx

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 15, 2021

Занзибар - архипелаг в Индийском океане, у берегов Танзании, которой он и принадлежит.

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