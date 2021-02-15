На Закарпатье выпало до двух метров снега: три человека стали жертвами непогоды

Снегопады за последнюю неделю атаковали всю Украину, но больше всего ощутили на себе последствия непогоды жители западных областей. Местами сугробы понаметали более двух метров, и люди не могли выбраться из своих домов. Из-за сильных морозов три человека стали жертвами обморожения.

Во Львовской области 14 февраля на остановке между селами в Золочевском районе замерз 69-летний мужчина. Мужчину доставили в реанимацию уже без сознания, а через несколько часов он умер. У него было общее переохлаждение, а также отмороженные руки и ноги.

Накануне на Волыни 41-летняя женщина замерзла насмерть посреди поля по пути домой. А во Львове под завалами кровли недостроя погиб 59-летний охранник.

Спасатели и коммунальщики продолжают непрерывно работать и расчищать дороги. Часть проездов к населенным пунктам в западных областях до сих пор остаются непроездными. Даже снегоочистительная техника порой не справляется с теми объемами снега, которые видит перед собой. В помощь подключают БТР и военную технику.

Метели в регионе ожидаются еще в понедельник, 15 февраля, а уже со вторника осадки должны прекратится. При этом, синоптики передают в ближайшие дни заморозки до -12...-16 градусов ночью, днем - до -4...-9 градусов.