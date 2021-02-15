Дочь Билла Гейтса вакцинировалась от COVID и пожаловалась, что "чип от отца не вживили"

Дженнифер учится в медицинском колледже, и, как будущая врач, входит в одну из приоритетных групп.

Дочь миллиардера и филантропа Билла Гейтса Дженнифер получила первую дозу прививки от COVID-19 и пошутила, что вместе с ней ей не вживили чип, передает Голос Америки.

"К сожалению, вакцина НЕ вживила моего гениального отца мне в мозг - если бы только она имела такую силу!" - пошутила девушка в своем Instagram.

Дженнифер Гейтс добавила, что даже после второй дозы вакцины планирует носить маску. Врачи в США настаивают, что прививка только дополняет другие меры безопасности и не означает, что можно забыть о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, мытье рук и тому подобном.

Дочь Билла Гейтса смогла получить вакцину, поскольку учится в медицинском колледже, и, как будущая врач, входит в одну из приоритетных групп.

Напомним, 22 января сам 65-летний Билл Гейтс также вакцинировался от COVID-19.

Ранее Гейтс прокомментировал слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса, "чтобы под видом вакцины продавать имплантирование в тело микрочипов". "Это достаточно трудно опровергать, потому что это так глупо и странно", - сказал он.

Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии ковида. Ее сторонники верят, что вирус появился и распространился по вине экс-главы Microsoft , который якобы планирует нажиться на вакцине. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $300 млн на разработку вакцины и борьбу с последствиями COVID-19.

Гейтс назвал "безумными" и "злостными" теории заговора, которые обвиняют его в разработке коронавируса.