Житель Черниговщины заявил об убийстве, потому что хотел, чтобы полицейские расчистили снег в его дворе

Житель с. Грибова Рудня Черниговской области позвонил в полицию и сообщил, что убил своего отчима. Впоследствии выяснилось, что никакого убийства не было, а мужчина вызвал полицейских, чтобы те расчистили снег у его дома.

Об этом Суспильному сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун.

По ее словам, заявитель сказал, что ударил отчима ножом в грудь и теперь он не дышит. Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать.

Когда на место вызова прибыла группа патрульных полицейских, оказалось, что 34-летнему заявителю не понравилось, что у его дома не почищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве.

На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.