На Львовщине от переохлаждения умер мужчина

69-летний мужчина скончался в реанимации.

На Львовщине от переохлаждения умер мужчина
Фото: nosocomium.rv.ua

За последние сутки в больницы Львовщины госпитализировали трех человек с обморожением конечностей, один человек умер.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"В субботу около 12:00 в реанимационное отделение Золочевской ЦРБ в тяжелом состоянии госпитализировали 69-летнего жителя Золочева с диагнозом "общее переохлаждение, обморожения верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении.

В частности, один человек попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его жизнь спасти не удалось.

Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.

Кроме того, в приемное отделение Новояричовской больницы поступили два жителя села Великоселки - 27 и 58 лет.

У младшего медики диагностировали обморожение двух пальцев правой руки второй-третьей степени, у старшего - обморожение пальцев рук обеих конечностей третьей-четвертой степени.

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