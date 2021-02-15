За минувшие сутки от ковида умерло 45 украинцев
Зарегистрировано 3 094 новых случая коронавирусной болезни.
За последние сутки, 13 февраля, в Украине зарегистрировано 3 094 новых случая коронавирусной болезни. Зафиксировано 45 летальных случаев.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
За сутки госпитализированы 1 917 человек, из больниц выписаны 2 439 человек, выздоровели 2 002 человека и осуществлено 19 211 тестирований: в частности, методом ПЦР - 15 576 и методом ИФА - 3 635.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 82 случая;
Винницкая область - 125 случаев;
Волынская область - 78 случаев;
Днепропетровская область - 212 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 220 случаев;
Закарпатская область - 207 случаев;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 483 случая;
Киевская область - 184 случая;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 22 случая;
Львовская область - 164 случая;
Николаевская область - 121 случай;
Одесская область - 71 случай;
Полтавская область - 34 случая;
Ровенская область - 33 случая;
Сумская область - 87 случаев;
Тернопольская область - 126 случаев;
Харьковская область - 93 случая;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 121 случай;
Черкасская область - 80 случаев;
Черновицкая область - 272 случая;
Черниговская область - 71 случай.
За все время пандемии в Украине заболело 1 271 143 человека, выздоровели - 1 114 301, летальных случаев - 24 330 и проведено 6 540 785 ПЦР-тестирований.
Напомним, поставки вакцины AstraZeneca в Украине начнутся уже на следующей неделе, а вот вакцины от Pfizer, скорее всего, нет – из-за подписания дополнительных соглашений между СOVAX и Pfizer.