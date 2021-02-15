Из Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступлений

Мужчину нашли в киевском хостеле.

В Киеве полицейские выдворили из Украины норвежца, который ранее уже отбывал наказание за насильственные преступления.

Об этом говорится на Facebook-странице Полиции Киева.

"Столичные полицейские по каналам Интерпола получили информацию о возможном пребывании в Киеве иностранца, который, по информации полиции Королевства Норвегия, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления", - говорится в сообщении.

В то же время человек в своих социальных сетях высказывал намерения совершить ряд тяжких преступлений на территории Украины.

Столичные оперативники сразу начали поиски иностранца.

"Информация о его пребывании в Киеве подтвердилась. В течение суток оперативники разыскали норвежца: он жил в одном из хостелов. Учитывая криминальную биографию и намерения совершить тяжкие преступления", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

К задержанию норвежца привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения.

Мужчину доставили в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, поскольку он нарушил правила пребывания в Украине.

В результате было принято решение о выдворении норвежца с территории Украины с запретом въезда на три года.

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