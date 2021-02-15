Из Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступлений
Мужчину нашли в киевском хостеле.
В Киеве полицейские выдворили из Украины норвежца, который ранее уже отбывал наказание за насильственные преступления.
Об этом говорится на Facebook-странице Полиции Киева.
"Столичные полицейские по каналам Интерпола получили информацию о возможном пребывании в Киеве иностранца, который, по информации полиции Королевства Норвегия, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления", - говорится в сообщении.
В то же время человек в своих социальных сетях высказывал намерения совершить ряд тяжких преступлений на территории Украины.
Столичные оперативники сразу начали поиски иностранца.
"Информация о его пребывании в Киеве подтвердилась. В течение суток оперативники разыскали норвежца: он жил в одном из хостелов. Учитывая криминальную биографию и намерения совершить тяжкие преступления", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
К задержанию норвежца привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения.
Мужчину доставили в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, поскольку он нарушил правила пребывания в Украине.
В результате было принято решение о выдворении норвежца с территории Украины с запретом въезда на три года.