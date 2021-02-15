На Закарпатье пропавшего туриста ищут второй день подряд

Сегодня, 14 февраля, спасатели нашли пропавшего туриста в районе горы Гимба вблизи с. Березники на Закарпатье.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Туриста искали еще со вчера, состояние его здоровья удовлетворительное.

В то же время продолжаются поиски второго пропавшего туриста. К поиску привлечены 26 спасателей, 5 единиц техники, вездеход "Богун", а также авиация.

"Специалисты ГСЧС прочесывают горную местность четырьмя группами, несмотря на неблагоприятные погодные условия: высота снежного покрова до 2 метров, метель, плохая видимость и -15 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Обстоятельства исчезновения туристов устанавливаются.

Добавим, вчера в Службу спасения Закарпатской области трижды поступали сообщения о том, что в горах нуждаются в помощи люди.

"Несмотря на все призывы и обращения не выходить в горы в период осложненных погодных условий, туристы все равно подвергают себя опасности и как следствие, теряются", - отметили спасатели.

Первый вызов поступил в 17:20 с Тячивщины. Здесь во время катания на снегоходах потеряли ориентир местности и заблудились 5 человек.

На их поиски отправились Усть-Чернянские горные спасатели, и в 03:00 14 февраля нашли их. Сейчас проводится их сопровождение до урочища Шафин.

Вторые поисково-спасательные работы проходили в районе горы Гимба Межгорского района. Здесь также заблудился 5 туристов, все жители Киева . Сообщение об этом поступило к спасателям в 18:10 и уже в 19: 50 они были найдены и доставлены в с. Пилипец, где они временно проживают. Состояние здоровья - удовлетворительное.

Третья поисковая операция продолжается и по сей день.

Напомним, в январе в австрийских Альпах в трех отдельных инцидентах схода лавин погибли три лыжника. Один из погибших - подросток.