В Одесской области обнаружили вспышку гепатита А

Заболело 16 человек.

В Одесской области обнаружили вспышку гепатита А
Фото: pershij.com.ua

В Одесской области в частном жилом доме вирусным гепатитом А заболели 16 человек.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Из них 15 детей: 1 ребенок усыновленный, 14 детей взятые под опеку.

"13 февраля в г. Раздольное по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Украине внедряют пилот по доставке лекарств от ВИЧ, гепатита и туберкулеза в районы.

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