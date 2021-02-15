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2021-02-15
В Одесской области обнаружили вспышку гепатита А
Заболело 16 человек.
Фото: pershij.com.ua
В Одесской области в частном жилом доме вирусным гепатитом А заболели 16 человек.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Из них 15 детей: 1 ребенок усыновленный, 14 детей взятые под опеку.
"13 февраля в г. Раздольное по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, в Украине внедряют пилот по доставке лекарств от ВИЧ, гепатита и туберкулеза в районы.