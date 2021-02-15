Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после скандала на шоу "Маска"

Тина Кароль в очередной раз отреагировала на слова Оли Поляковой об "известной плакальщице на похоронах". По словам Кароль, после скандала ее отношение к коллеге по сцене не изменилось. Об этом Тина рассказала в своем последнем интервью.

Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после публичного скандала на шоу “Маска“

О скандальной фразе Поляковой в шоу "Маска" Тина Кароль узнала уже после ее извинений. Слова Оли Поляковой, безусловно, задели Тину глубоко. Но, по словам артистки, обиду на Олю Полякову она не держит и относится к ней, как и раньше, хорошо, а ее неприязнь не воспринимает всерьез.

"Мы переписывались до этого, она мне дарила цветы на день рождения. Я к ней хорошо отношусь, и сегодня тоже. Это бесконтрольность языка, неслучайная случайность с ней", – отметила Кароль.

Тина призналась, что своей фразой Оля Полякова задела ее за живое. Но виновником скандала звезда считает канал "Украина", который позволил выпустить фрагмент с оскорблением Поляковой в ее адрес в эфир. По мнению Тины Кароль, они пробили моральное дно.

"Никто не знает меры печали и горя. Мой репертуар печальный или веселый – это вообще только мое решение. "Плакальщица на похоронах" – это страшно, это горе, это печаль. Знать путь и пройти его – разные вещи", – отметила Тина Кароль.

Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после публичного скандала на шоу “Маска“

Назвав Тину "плакальщицей на похоронах" Оля Полякова имела в виду ее творчество и репертуар, которые в последние годы очень грустные. Артистка извинилась перед зрителями и Тиной Кароль за свое резкое высказывание, и сказала, что во всем виноваты режиссеры монтажа шоу «Маска», которые "вырезают столько хорошего", и оставляют "только, что судьи неадекватные".

Напомним, руководство телеканала "Украина" публично извинилось перед Тиной Кароль за то, что пустили скандальный фрагмент в эфир.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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