Коронавирус уже преодолели 87 тысяч киевлян

В субботу заболели еще 82 жители столицы.

В субботу, 13 февраля, в Киеве выявили 82 больных коронавирусом, умерли 10 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (18), Деснянском (15), Печерском и Оболонском (по 12).

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 282 человека.

"Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 131 949. Коронавирус преодолели 87 000 жителей. За период пандемии в столице 2 514 летальных случаев от вируса", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля в Украине зарегистрировано 3 094 новых случая коронавирусной болезни. Зафиксировано 45 летальных случаев.

За сутки госпитализированы 1 917 человек, из больниц выписаны 2 439 человек, выздоровели 2 002 человека и осуществлено 19 211 тестирований: в частности, методом ПЦР - 15 576 и методом ИФА - 3 635.