У берегов Японии произошло землетрясение, угрозы цунами нет

В субботу, 13 февраля, в Тихом океане в нескольких десятках километрах от японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1. Сейчас угрозы цунами пока нет.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Геологическую службу США и японские СМИ .

Землетрясение привело к сильному дрожанию зданий, что наблюдалось даже в Токио. Также произошло масштабное отключение электроэнергии в более 830 тысячах домов вокруг столицы Японии.

СМИ сообщают о как минимум восьми пострадавших.

Токийская электроэнергетическая компания заверила, что утечек радиации или других отклонений от нормы на разрушенной АЭС "Фукусима-Дайичи" не зафиксировано.

Правительство создало кризисный отдел для реагирования на последствия землетрясения.

Напомним, в июле 2017 года возле берегов префектуры Фукусима произошло землетрясение. При этом на АЭС "Фукусима Дайичи" аномальных последствий удара стихии не обнаружено.

В марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой до 9,1, за которым последовало цунами. В результате катастрофы погибли 16 тыс. человек, еще 6 тыс. пострадали. Удар цунами спровоцировал аварию на АЭС "Фукусима-1", где произошло несколько взрывов и утечка радиации. Из прилегающих к станции районов власти эвакуировали более 300 тыс. человек. В конце 2013 года атомную станцию официально закрыли, работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.