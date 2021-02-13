За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавируса
Зафиксировано 111 летальных случаев.
За прошедшие сутки, 12 февраля, в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Зарегистрировано 111 летальных случаев.
Также госпитализированы 1 889 человек, из больниц выписаны 1 658 человек, выздоровели 6 144 человека. За сутки проведено 40 806 тестирований: в частности, методом ПЦР - 25 059 и методом ИФА - 15 747.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 320 случаев;
- Винницкая область - 365 случаев;
- Волынская область - 112 случаев;
- Днепропетровская область - 173 случая;
- Донецкая область - 140 случаев;
- Житомирская область - 234 случая;
- Закарпатская область - 485 случаев;
- Запорожская область - 136 случаев;
- Ивано-Франковская область - 668 случаев;
- Киевская область - 265 случаев;
- Кировоградская область - 34 случая;
- Луганская область - 55 случаев;
- Львовская область - 329 случаев;
- Николаевская область - 79 случаев;
- Одесская область - 183 случая;
- Полтавская область - 137 случаев;
- Ровенская область - 114 случаев;
- Сумская область - 130 случаев;
- Тернопольская область - 135 случаев;
- Харьковская область - 289 случаев;
- Херсонская область - 23 случая;
- Хмельницкая область - 127 случаев;
- Черкасская область - 164 случая;
- Черновицкая область - 384 случая;
- Черниговская область - 101 случай.
За все время пандемии в Украине заболели 1 268 049 человек, выписаны 1 112 299 человек, летальных случаев - 24 285 и проведено 6 525 209 ПЦР-тестирований.
Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что процесс отгрузки вакцин от COVID-19 для Украины уже начался. Препарат должны доставить из Индии на следующей неделе.