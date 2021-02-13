За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавируса

Зафиксировано 111 летальных случаев.

За прошедшие сутки, 12 февраля, в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Зарегистрировано 111 летальных случаев.

Также госпитализированы 1 889 человек, из больниц выписаны 1 658 человек, выздоровели 6 144 человека. За сутки проведено 40 806 тестирований: в частности, методом ПЦР - 25 059 и методом ИФА - 15 747.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 320 случаев;
  • Винницкая область - 365 случаев;
  • Волынская область - 112 случаев;
  • Днепропетровская область - 173 случая;
  • Донецкая область - 140 случаев;
  • Житомирская область - 234 случая;
  • Закарпатская область - 485 случаев;
  • Запорожская область - 136 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 668 случаев;
  • Киевская область - 265 случаев;
  • Кировоградская область - 34 случая;
  • Луганская область - 55 случаев;
  • Львовская область - 329 случаев;
  • Николаевская область - 79 случаев;
  • Одесская область - 183 случая;
  • Полтавская область - 137 случаев;
  • Ровенская область - 114 случаев;
  • Сумская область - 130 случаев;
  • Тернопольская область - 135 случаев;
  • Харьковская область - 289 случаев;
  • Херсонская область - 23 случая;
  • Хмельницкая область - 127 случаев;
  • Черкасская область - 164 случая;
  • Черновицкая область - 384 случая;
  • Черниговская область - 101 случай.

За все время пандемии в Украине заболели 1 268 049 человек, выписаны 1 112 299 человек, летальных случаев - 24 285 и проведено 6 525 209 ПЦР-тестирований.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что процесс отгрузки вакцин от COVID-19 для Украины уже начался. Препарат должны доставить из Индии на следующей неделе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатрВ Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
В Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостейВ Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостей
Кличко: Дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают в усиленном режиме
Варшава и Краков решили повторить эксперимент Львова с кофейной гущейВаршава и Краков решили повторить эксперимент Львова с кофейной гущей
В Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человекВ Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человек
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за сутки от ковида выздоровели 1 872 человекаВ Киеве за сутки от ковида выздоровели 1 872 человека
За сутки ковидом заболели 335 киевлян, 623 выздоровелиЗа сутки ковидом заболели 335 киевлян, 623 выздоровели
В Киеве за сутки от ковида выздоровело вчетверо больше людей, чем заболелоВ Киеве за сутки от ковида выздоровело вчетверо больше людей, чем заболело
За сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человекЗа сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человек
В Киеве обнаружили 243 новых случая ковида, 1 765 человек выздоровелиВ Киеве обнаружили 243 новых случая ковида, 1 765 человек выздоровели
За сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай ковида, 2 697 человек выздоровелиЗа сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай ковида, 2 697 человек выздоровели
За сутки в Украине обнаружили 3 370 новых случаев ковида, выздоровели 2 297 человекЗа сутки в Украине обнаружили 3 370 новых случаев ковида, выздоровели 2 297 человек
За сутки обнаружили ковид у 88 киевлянЗа сутки обнаружили ковид у 88 киевлян
В Украине работают 4 778 пунктов обогрева для населенияВ Украине работают 4 778 пунктов обогрева для населения
За сутки от ковида умерли 12 киевлянЗа сутки от ковида умерли 12 киевлян
Последние новости
Подгружаем последние новости