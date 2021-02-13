За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки, 12 февраля, в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Зарегистрировано 111 летальных случаев.

Также госпитализированы 1 889 человек, из больниц выписаны 1 658 человек, выздоровели 6 144 человека. За сутки проведено 40 806 тестирований: в частности, методом ПЦР - 25 059 и методом ИФА - 15 747.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 320 случаев;

- 320 случаев; Винницкая область - 365 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 173 случая;

Донецкая область - 140 случаев;

Житомирская область - 234 случая;

Закарпатская область - 485 случаев;

Запорожская область - 136 случаев;

Ивано-Франковская область - 668 случаев;

Киевская область - 265 случаев;

Кировоградская область - 34 случая;

Луганская область - 55 случаев;

Львовская область - 329 случаев;

Николаевская область - 79 случаев;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 137 случаев;

Ровенская область - 114 случаев;

Сумская область - 130 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 289 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 127 случаев;

Черкасская область - 164 случая;

Черновицкая область - 384 случая;

Черниговская область - 101 случай.

За все время пандемии в Украине заболели 1 268 049 человек, выписаны 1 112 299 человек, летальных случаев - 24 285 и проведено 6 525 209 ПЦР-тестирований.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что процесс отгрузки вакцин от COVID-19 для Украины уже начался. Препарат должны доставить из Индии на следующей неделе.