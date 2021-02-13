В Киеве за сутки от ковида выздоровели 1 872 человека

Заболели коронавирусом еще 320 человек.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 320 больных коронавирусом. Умерли 12 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах (по 71), Деснянском (36) и Святошинском (26).

В больницы столицы госпитализировали 44 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 1 872 человека.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 131 867. Коронавирус преодолели 86 719 жителей. За период пандемии в столице 2 504 летальных случая от вируса", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 февраля, в Украине зарегистрировано 5182 новых случая коронавирусной болезни. Зарегистрировано 111 летальных случаев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатрВ Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
В Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостейВ Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостей
Кличко: Дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают в усиленном режиме
Варшава и Краков решили повторить эксперимент Львова с кофейной гущейВаршава и Краков решили повторить эксперимент Львова с кофейной гущей
В Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человекВ Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человек
Блок рекламы


Похожие новости
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавирусаЗа прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 5 182 новых случая коронавируса
В Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшиеВ Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшие
В Киеве школы и садики с понедельника возобновят работуВ Киеве школы и садики с понедельника возобновят работу
Взрыв на детской площадке в Киеве: один человек погибВзрыв на детской площадке в Киеве: один человек погиб
Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снегаАндреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега
За сутки ковидом заболели 335 киевлян, 623 выздоровелиЗа сутки ковидом заболели 335 киевлян, 623 выздоровели
В Киеве за сутки от ковида выздоровело вчетверо больше людей, чем заболелоВ Киеве за сутки от ковида выздоровело вчетверо больше людей, чем заболело
За сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человекЗа сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человек
В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатрВ Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
В Киеве обнаружили 243 новых случая ковида, 1 765 человек выздоровелиВ Киеве обнаружили 243 новых случая ковида, 1 765 человек выздоровели
Последние новости
Подгружаем последние новости