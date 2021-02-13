В Киеве за сутки от ковида выздоровели 1 872 человека

Заболели коронавирусом еще 320 человек.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 320 больных коронавирусом. Умерли 12 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах (по 71), Деснянском (36) и Святошинском (26).

В больницы столицы госпитализировали 44 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 1 872 человека.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 131 867. Коронавирус преодолели 86 719 жителей. За период пандемии в столице 2 504 летальных случая от вируса", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 февраля, в Украине зарегистрировано 5182 новых случая коронавирусной болезни. Зарегистрировано 111 летальных случаев.