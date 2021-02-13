Во Львове в результате обвала пристройки погиб человек

13 февраля во Львове на ул. Садовой из-за разрушения кровли в пристройке к двухэтажной новостройке погиб человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В 10:36 в г. Львов по ул. Садовая, 2А в одноэтажной пристройке (размером 4х3 м) в двухэтажной новостройке (50х50 м) произошло разрушение кровли пристройки на площади 12 м кв", - говорится в сообщении.

В 11:20 тело погибшего человека - охранника, находившееся под завалом кровли пристройки, изъяли и передали работникам Нацполиции.

От ГСЧС привлекли 15 спасателей и 3 единицы техники.

Напомним, в Одессе произошел обвал в жилом двухэтажном доме. Работники ГСЧС с помощью выдвижной лестницы эвакуировали четырех человек из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

В прошлом году, 28 декабря, в Кривом Роге в заброшенном доме, расположенном в металлургическом районе города, произошло обрушение. Спасатели нашли под завалами тело мужчины.