В Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшие

Спасатели вывели из жилого дома 16 человек, среди них 5 детей.

Сегодня, 13 февраля, в Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Академика Вильямса, 19/14.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве .

Сообщение о пожаре спасатели получили в 5:38.

Установлено, что пожар возник в одной из квартир на 4-этаже 22-этажного жилого дома на общей площади 70 кв. м.

"Сразу же бойцы приступили к эвакуации жителей дома и ликвидации пожара. Сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован частными автомобилями, поэтому из-за сложных погодных условий спасателям совместно с жителями пришлось их отбуксировать для дальнейшего проезда пожарно-спасательной техники", - говорится в сообщении.

Пожар спасателям удалось локализовать в 6:54, а в 7:08 - ликвидировать.

Во время тушения пожара из дома были выведены на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них - дети.

Во время пожара травмировался человек, владелец квартиры 1974 года рожадения, который с ожогами верхних конечностей медиками был госпитализирован в Киевский ожоговый центр.

Также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 года рождения, ее осмотрели на месте медики, родители от дальнейшей госпитализации отказались.

В результате пожара квартира выгорела полностью, закопчены стены и потолок общего коридора.

"На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 49 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве ", - добавили в ГСЧС.

Причина пожара будет устанавливаться правоохранителями.