В Киеве школы и садики с понедельника возобновят работу

С 15 февраля все школы и садики Киева возобновляют работу в обычном режиме.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, информирует пресс-служба КГГА.

По прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придет морозная погода.

"Коммунальные службы за выходные настроены преодолеть последствия осадков, поэтому город вернется к привычному ритму жизни", - отмечается в сообщении.

Напомним, по решению столичной власти из-за непогоды в городе сады и школы не работали вчера и сегодня.

Как сообщалось, в связи с ухудшением погоды Минобразования рекомендует школам перейти на "дистанционку".

По прогнозу синоптиков, 15-18 февраля в Украине ожидается холодная без осадков погода с минимальной температурой ночью от -20 до -28 градусов, на Волыни и Ровенщине - до -30 градусов. В южных и восточных областях от -15 до -18 градусов мороза.