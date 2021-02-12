Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега

Территорию не успевают очистить от заносов, так как непогода продолжается.

Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега
Фото: Макс Левин

Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за того, что не удается расчистить территорию от снега.

Об этом сообщает Укринформ.

"Андреевскую церковь пришлось закрыть из-за снежных заносов... Расчистить их до конца рабочего дня не удастся, потому что непогода не утихает", - рассказали работники храма.

В учреждении выразили надежду, что уже в субботу, 13 февраля, церковь будет работать в обычном режиме. Однако если ночью будет наблюдаться значительное количество осадков, открытие придется отложить.

С 8 по 24 января этого года церковь была закрыта из-за усиленных карантинных ограничений. 25 января храм возобновил работу.

Напомним, 12 декабря Андреевскую церковь в Киеве открыли для посетителей после 11 лет реставрации.

13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, в отреставрированном храме состоялось первое богослужение.

Верховная Рада осенью 2018 года приняла закон, согласно которому Андреевская церковь, являющаяся выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Ранее церковь была кафедральным собором Украинской автокефальной православной церкви, но принадлежит государству и входит в заповедник "София Киевская".

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