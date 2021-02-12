В Днепре из пожара в квартире спасли женщину с двумя детьми и кота

Горела квартира на втором этаже 9-этажного жилого дома.

Фото: ГСЧС

В Днепре пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли из пожара трех человек и кота.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"12-го февраля в 8:23 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Калиновой Индустриального района города Днепра. По указанному адресу направлены отделения 3-й и 18-й государственных пожарно-спасательных частей 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС области. Прибыв на место, спасатели установили, что горит квартира, расположенная на втором этаже 9-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Пожарные во время тушения огня спасли двух мальчиков 2020 и 2015 годов рождения, женщину 1992 года рождения и кота.

Пожар был локализован в 8:57 и ликвидирован - в 9:04. К тушению пожара привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, в феврале прошлого года в Горишних Плавнях спасатели вынесли из горящей квартиры кролика, попугая и кота.

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