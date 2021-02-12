В Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человек

Фото: AA News

В турецкой провинции Измир в результате нескольких ураганов и смерча пострадали 16 человек. Непогода бушевала в районе Алачати, в городе Чешме, а также в районе Урла.

Водяной смерч возник вблизи порта Алачати, перевернул кран и несколько машин, пишет AA News.

У одного человека сломана нога, еще 15 получили легкие повреждения. А вот в районе Айквалик, что на западе провинции Балекисир, смерч сорвал четыре крыши, выбил окна в 12 домах, повредил 20 машин и затопил четыре лодки.

Фото: ntv.com.tr

Фото: ntv.com.tr

Фото: ntv.com.tr

Отмечается, что обычно водяные торнадо происходят на юге страны, а не на севере, как в этот раз.

Напомним, что в 2018 году по побережью турецкой Анталии промчались сразу два смерча. В 2020 году смерч привел к гибели человека в Стамбуле.