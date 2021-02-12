В двух областях Украины обнаружены свалки эпидемически опасных отходов

Их свозили, в частности, из лабораторий, тестирующих на коронавирус.

Фото: МВД

В Киевской и Николаевской областях полиция обнаружила несанкционированные свалки эпидемически опасных медицинских отходов. Представители фирмы-лицензиата свозили их в складские помещения вместо того, чтобы должным образом утилизировать.

Правоохранители обнаружили тонны использованных мединструментов, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы и предметы со следами биологических жидкостей, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, деятельность которых связана с СОVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе МВД .

"Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Вместо этого предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенные на территории Николаевской и Киевской областей", - пояснили в МВД .

Фото: МВД

Фото: МВД

Следователи полиции Киевщины начали уголовное производство за злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Устанавливается круг лиц, причастных к этому правонарушению.

Событие также могут дополнительно квалифицировать как нарушение санитарных правил и норм предупреждения инфекционных болезней и массовых отравлений Уголовного кодекса Украины.