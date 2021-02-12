?В РоSSии взрывом полностью разрушен трехэтажный торговый центр, охранник выжил

В РоSSии на северо-западе города Владикавказ взрывом полностью уничтожено трехэтажное здание супермаркета.

Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс".

По предварительным данным, внутри находился только охранник. Сначала его считали погибшим, но спасатели вытащили мужчину из-под завалов живым. Посетителей в здании магазина не было, поскольку работает он с 9:00

По словам источников, к взрыву могла привести неисправность газового оборудования.

"По предварительным данным, сдетонировала газо-воздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования", - рассказал собеседник агентства.

Взрывом также повреждены стекла в соседних жилых домах, но о пострадавших там не сообщается.

Напомним, в январе в киевской пятиэтажке во время сварочных работ произошел взрыв газа. В результате взрыва в квартире вылетели стеклопакеты, пострадавших не было.