В РоSSии взрывом полностью разрушен трехэтажный торговый центр, охранник выжил
Предварительно, к взрыву могла привести неисправность газового оборудования.
В РоSSии на северо-западе города Владикавказ взрывом полностью уничтожено трехэтажное здание супермаркета.
Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс".
По предварительным данным, внутри находился только охранник. Сначала его считали погибшим, но спасатели вытащили мужчину из-под завалов живым. Посетителей в здании магазина не было, поскольку работает он с 9:00
По словам источников, к взрыву могла привести неисправность газового оборудования.
"По предварительным данным, сдетонировала газо-воздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования", - рассказал собеседник агентства.
Взрывом также повреждены стекла в соседних жилых домах, но о пострадавших там не сообщается.
Напомним, в январе в киевской пятиэтажке во время сварочных работ произошел взрыв газа. В результате взрыва в квартире вылетели стеклопакеты, пострадавших не было.