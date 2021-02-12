В результате непогоды обесточенными остаются более 80 населенных пунктов Украины

Больше всего городов и сел без электричества осталось во Львовской области.

Вследствие погодных условий по состоянию на утро 12 февраля обесточены 86 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в 6 областях: Львовской - 38, Одесской - 15, Сумской - 15, Киевской - 7, Черновицкой - 7 и Закарпатской - 4", - говорится в сообщении.

Бригады облэнерго работают над устранением аварий.

Напомним, что в последние дни в Украине наблюдаются чрезвычайно сильные снегопады и понижение температуры.