В результате непогоды обесточенными остаются более 80 населенных пунктов Украины
Больше всего городов и сел без электричества осталось во Львовской области.
Вследствие погодных условий по состоянию на утро 12 февраля обесточены 86 населенных пунктов в шести областях.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в 6 областях: Львовской - 38, Одесской - 15, Сумской - 15, Киевской - 7, Черновицкой - 7 и Закарпатской - 4", - говорится в сообщении.
Бригады облэнерго работают над устранением аварий.
Напомним, что в последние дни в Украине наблюдаются чрезвычайно сильные снегопады и понижение температуры.
Снег и гололед значительно осложнили дорожное движение, в некоторых городах ограничили въезд грузовиков. В Киеве в четверг и пятницу запретили работу детских садов и школ, а во Львове объявили дополнительный выходной.