Возле Офиса президента на Банковой обустроили "домик любви"

Локация расположена на том же месте, где раньше была резиденция Святого Николая.

В Киеве возле Офиса президента на улице Банковой появилась локация ко Дню влюбленных - «домик любви" - палатка в красно-розовых цветах с яркими надписями "love".

Об этом сообщают "Буквы".

Внутри на одной из стен в несколько рядов расположены карнизы для "замков любви», на которых пара может написать свои имена и цеплять в палатке. Отмечается, что замки выдают всем желающим бесплатно.

Фото: "Букви"

Праздничная локация расположена на том же месте, где раньше была резиденция Святого Николая.

Напомним, в декабре прошлого года во дворе перед входом в здание Офиса президента смонтировали каток.

В мае 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский распорядился открыть проход к зданию своего аппарата. Раньше попасть туда можно было только через специальные КПП с охраной. В прошлом году возле ОП также обустраивали общественный каток.