За сутки ковидом заболели 335 киевлян, 623 выздоровели

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 335 больных коронавирусом, умерли 11 человек, выздоровели 623 пациента.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, коронавирус диагностировали у 191 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 124 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 10 девочек в возрасте от 10 месяцев до 18 лет и 10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

В больницы были госпитализированы 42 пациента.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском (80), Деснянском (71) и Дарницком (48) районах.

С начала пандемии в столице подтвердили уже 131 199 случаев коронавируса. 2 484 пациента умерли, преодолели болезнь 83 307 жителей Киева .

Напомним, днем ранее в Киеве за сутки от ковида выздоровели в четыре раза больше человек, чем заболели.

В Украине за минувшие сутки обнаружили самое большое с начала февраля количество заболевших ковидом. Самое большое суточное число случаев вновь в Ивано-Франковской области.