Львов из-за снега собирается объявить дополнительный выходной

За ночь в городе выпало 35 см снега.

Львов из-за снега собирается объявить дополнительный выходной
Фото: ЛМР

Прошлой ночью во Львове выпало 35 см снега. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала объявить пятницу, 12 февраля, выходным.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Рекомендуем всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем или работать дистанционно", - написал мэр Львова.

Таким образом, 12 февраля во Львове сады будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открыты для учеников, которым не с кем остаться дома.

Кроме того, будет усилена работа социальных учреждений.

Власти просят жителей города оставаться дома и по возможности помогать дворникам расчищать снег возле домов.

Вчера власти Киева сообщили, что из-за непогоды в столице в четверг и пятницу не будут работать сады и школы. Учителей будут просить организовать обучение в дистанционном режиме.

Напомним, что по территории Украины на этой неделе пройдет несколько циклонов со значительными осадками в виде снега. Последний из циклонов в конце недели откроет доступ холодному арктическому воздуху, что резко снизит температуру воздуха на выходных.

В Киеве сильный снегопад начался в ночь на 8 февраля, во Львове - днем ранее.

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