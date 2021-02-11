В Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостей

На месте происшествия, а также среди вещей задержанного никаких опасных предметов не обнаружили.

В Виннице правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать взрывчатку в помещении магазина.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Сегодня, 11 февраля, около 11:00 поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что у их заведения находится подозрительный человек с сумкой и намерен подорвать взрывчатку. Сразу после введения в действие полицейской спецоперации «Гром», мужчину задержали" , - говорится в сообщении.

Полицейские провели эвакуацию посетителей, работников магазина и лиц, находившихся рядом с заведением, а также ограничили движение для пешеходов вблизи возможно опасного места.

Фото: vn.npu.gov.ua

Задержанным оказался 31-летним местным жителем. Его доставили в территориальный участок полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, помещение магазина и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов они не обнаружили.

Фото: vn.npu.gov.ua