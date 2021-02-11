Оля Полякова оскорбила внешность Камалии

Оля Полякова после инцидента с Тиной Кароль попала в новый скандал. Звезда прошлась по внешности другой украинской звезды, певицы Камалии, оскорбив внешность и фигуру своей коллеги. Интересно, артистка ответит на оскорбления в свой адрес?

Эфир шоу «Маска» стал для Оли Поляковой не простым. После выпуска, в котором украинская суперблондинка оскорбила свою коллегу, певицу Тину Кароль, назвав ее главной «плакальщицей на похоронах», в нее полетели камни. Оказывается, исполнительница хита «Шиншилла» не единственная, чью честь задела Полякова. Под ее острый язычок попала и Камалия.

Когда Оля и Дзидзьо в эфире шоу обсуждали, кто прячется под маской, певец предложил, что это может быть Камалия. Однако Полякова категорично не согласилась, отметив, что исполнительница слишком «здоровая, сиськастая, с ногами здоровыми толстыми» для человека, находящегося на сцене.

«Камалия? Да ну, она здоровая, сиськастая, с ногами здоровыми, толстыми ... Посмотри на эту!», - заявила Полякова.

И если Тина Кароль ответила Оле Поляковой на ее оскорбление о “плакальщице на похоронах“, то Камалия пока что не ввязывается в конфликт и никак не реагирует на подобные выпады в ее сторону.