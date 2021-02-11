Бывший проректор за $3 тыс. помогал студентам-медикам сдать "КРОК"

Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему по сдаче экзаменов в медицинских вузах Киева . По данным предварительного следствия, схему организовал бывший проректор одного из киевских медицинских университетов.

Прикрываясь знакомствами в Минздраве Украины и в ГО "Центр тестирования", он обещал студентам-медикам обеспечить успешное прохождение лицензированных экзаменов "КРОК".

По информации пресс-центра Службы безопасности Украины, бывший проректор действовал совместно с несколькими бывшими коллегами и выпускниками вузов. За деньги участники аферы сдавали тестирование вместо студентов Для этого вклеивали свои фотографии в паспорта заказчиков и от их имени сдавали экзамены.

"Минимальная стоимость таких "образовательных услуг" составляла 3000 американских долларов. При этом лица, непосредственно сдававшие экзамены, получали 500 долларов, а остальные - организатор махинации", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали 8 фактов сдачи экзаменов по этой схеме. Всего за время ее существования установлено более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешной сдаче экзаменов.

Правоохранители провели ряд обысков и изъяли образовательную документацию, паспорта граждан Украины с признаками подделки, мобильные телефоны, деньги, бланки сертификатов об успешном прохождении экзамена.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении четырем фигурантам дела о подозрениях в мошенничестве в особо крупных размерах или совершенном организованной группой. Санкция статьи - лишение свободы от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

"КРОКи" - это система лицензионных интегрированных экзаменов. Три этапа тестирования предназначены для определения соответствия показателей медицинского образования государственным стандартам и установления профессиональной компетенции медработников. В случае не сдачи "КРОКа" студенты-медики не могут продолжать учебу и отчисляются из учебного заведения.