Стала известна причина гибели краснокнижных птиц в "Аскании-Нова"

Причиной гибели более 200 краснокнижных серых журавлей в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области стало отравление птиц зерном.

Об этом сообщает общественная организация UAnimals.

"При исследовании биологического материала и образцов зерна, которые были отобраны с целью исключения или подтверждения гибели птицы в результате отравления, было установлено, что образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма не идентифицированным веществом антикоагулянтного действия", - цитируют активисты специалистов Экоинспекции .

Нацполиция сообщила, что Чаплинским отделением полиции Генического отдела полиции ГУНП в Херсонской области по данному факту проводится досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.

Напомним, по состоянию на 11 января в заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибло 185 краснокнижных журавлей. Сообщалось, что птицы могли отравиться зерном, обработанным химикатами, которое посеяли фермеры на окружающих полях для борьбы с грызунами. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса (загрязнение или порча земель).