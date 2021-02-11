Тину Кароль обвинили в неправильной реакции на слова Оли Поляковой

Тина Кароль оказалась в центре скандала из-за слов Оли Поляковой, которые пустили в эфир телеканала «Украина». В результате поклонники украинской звезды вступились за кумира и освистали и шоу, и ее коллегу. Канал публично извинился перед артисткой, однако выглядело это так, будто Тина сама виновата, что обиделась.

В официальном аккаунте украинского шоу «Маска» появилась фотография Тины Кароль с одного из концертов на сцене телеканала «Украина». В подписи руководство принесло извинение артистке за слова одного из звездных детективов проекта.

«Уважаемая Тина, очень жаль, что фраза звездного детектива шоу МАСКА была принята Вами и Вашими поклонниками как личное оскорбление. Но человек, который пережил такую жизненную драму как Вы, может чувствовать мир особенно тонко и уязвимо. Мы сожалеем об этом досадном недоразумении. Канал «Украина» ценит Ваш талант, мы всегда рады видеть Вас на сцене наших концертов и шоу», - говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Напомним, Тина Кароль ответила Оле Поляковой на ее оскорбление о “плакальщице на похоронах“.