Центр Львова остался без воды из-за аварии на трубопроводе

Маршруты транспорта изменены.

С утра среды, 10 февраля, центральная часть Львова остается без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе на улице Ивана Франко, 21.

В пресс-службе городского совета сообщили, что аварийный прорыв произошел на трубопроводе диаметром 600 мм.

На месте аварии работают бригады "Львовводоканала". Работы продлятся ориентировочно до 20:00.

"На время работ будет перекрыт этот участок для движения транспорта, а также без водоснабжения будет вся центральная часть города. Напомним, по ул. И. Франко курсируют трамваи номер № 3, 8, 9. На время ремонтных работ эти трамвайные маршруты будут укорочены" , - говорится в сообщении.

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на ул. Ивана Франко, 21 изменено также курсирование автобусных маршрутов. Поскольку полностью улица не перекрыта для проезда транспорта, то по измененной схеме движения курсируют только автобусы № 45 и № 18, другие автобусные маршруты проезжают по ул. Франко, однако возможны задержки в движении.

Как сообщалось, 8 февраля в Киеве на Лаврской прорвало трубу, 86 домов остались без тепла и воды.

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