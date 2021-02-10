В Киеве за сутки от ковида выздоровело вчетверо больше людей, чем заболело

Відділення для хворих на коронавірус у столичній лікарні №7.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 297 больных коронавирусом, умерли 15 человек, выздоровели 1295 пациентов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, коронавирус диагностировали у 157 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 123 мужчин в возрасте от 22 до 94 лет, 10 девочек в возрасте от 3 до 16 лет и 3 мальчиков от 3 до 17 лет.

Госпитализированы 53 пациента.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (66), Деснянском (54) и Днепровском (43) районах.

С начала пандемии в столице подтвердили уже 130 864 случая коронавируса. 2 473 пациента умерли, побороли болезнь 82 684 жителя Киева .