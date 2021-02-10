В Киеве за сутки от ковида выздоровело вчетверо больше людей, чем заболело
Госпитализировали 53 пациента, 15 человек умерли.
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 297 больных коронавирусом, умерли 15 человек, выздоровели 1295 пациентов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его данным, коронавирус диагностировали у 157 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 123 мужчин в возрасте от 22 до 94 лет, 10 девочек в возрасте от 3 до 16 лет и 3 мальчиков от 3 до 17 лет.
Госпитализированы 53 пациента.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (66), Деснянском (54) и Днепровском (43) районах.
С начала пандемии в столице подтвердили уже 130 864 случая коронавируса. 2 473 пациента умерли, побороли болезнь 82 684 жителя Киева.
Как сообщалось, в Украине за сутки обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели 7 768 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев - в Ивано-Франковской области, Киеве, а также Винницкой области.