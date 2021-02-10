Из Киева ночью вывезли три тысячи тонн снега, но новая метель снова все замела

Фото: facebook/Коммунальная корпорация Киевавтодор

Из Киева минувшей ночью вывезли три тысячи тонн снега, но новая метель фактически свела усилия коммунальщиков на нет.

"Ночью дорожники продолжили очищать Киев от снега. Около часа ночи начался новый снегопад. Поэтому все, что было расчищено, быстро начало заметать. Чистим дороги и тротуары повторно", - сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

Фото: facebook.com/kievavtodor

Ночью в столице работали более 400 единиц техники и сорок бригад (250 человек), которые убирали снег вручную. Утром количество коммунальщиков с лопатами удвоили, также привлекли дополнительно около тридцати единиц техники.

"Вместе с усиленной очисткой города продолжаются работы по вывозу снега. За ночь вывезено более 3 тысяч тонн. Работали и мобильные снегоплавильные комплексы. Снегопад продолжается. Обращаемся к водителям воздержаться от поездок на собственных авто. Уменьшение нагрузки, в частности, на автомобильный трафик, позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", - попросили коммунальщики.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook/Коммунальная корпорация Киевавтодор

Фото: facebook/Коммунальная корпорация Киевавтодор

Фото: facebook/Коммунальная корпорация Киевавтодор

Фото: facebook/Коммунальная корпорация Киевавтодор

Фото: facebook/Коммунальная корпорация Киевавтодор

Фото: facebook/Коммунальная корпорация Киевавтодор

Фото: facebook/Коммунальная корпорация Киевавтодор

Напомним, что по территории Украины на этой неделе пройдут несколько циклонов со значительными осадками в виде снега. Последний из циклонов в конце недели откроет доступ холодному арктическому воздуху, который резко снизит температуру воздуха на выходные.