Из Киева ночью вывезли три тысячи тонн снега, но новая метель снова все замела
Погода не дает спуска коммунальным службам.
Из Киева минувшей ночью вывезли три тысячи тонн снега, но новая метель фактически свела усилия коммунальщиков на нет.
"Ночью дорожники продолжили очищать Киев от снега. Около часа ночи начался новый снегопад. Поэтому все, что было расчищено, быстро начало заметать. Чистим дороги и тротуары повторно", - сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".
"Вместе с усиленной очисткой города продолжаются работы по вывозу снега. За ночь вывезено более 3 тысяч тонн. Работали и мобильные снегоплавильные комплексы. Снегопад продолжается. Обращаемся к водителям воздержаться от поездок на собственных авто. Уменьшение нагрузки, в частности, на автомобильный трафик, позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", - попросили коммунальщики.
Напомним, что по территории Украины на этой неделе пройдут несколько циклонов со значительными осадками в виде снега. Последний из циклонов в конце недели откроет доступ холодному арктическому воздуху, который резко снизит температуру воздуха на выходные.
В Киеве сильный снегопад начался в ночь на 8 февраля. В течение вторника дороги и тротуары немного расчистили, но в ночь на 10 февраля на город обрушилась новая метель.