Соломия Витвицкая прокомментировала свой развод

Соломия Витвицкая рассказала, что переехала от мужа за четыре месяца до развода. Новый год известная телеведущая встречала уже как свободная женщина. Также она поведала о том, что пыталась спасти свой брак посредством парной психотерапии, но и это не помогло.

Соломия Витвицкая рассказала, кто стал инициатором ее развода

На днях украинская телеведущая сообщила подписчикам в Инстаграм, что спустя 8 лет брака разводится с супругом. Теперь же в эксклюзивном интервью ТСН звезда рассказала, как произошел ее разрыв с мужем и когда.

Выяснилось, что решение о расставании не было спонтанным. Больше года Соломия Витвицкая и Влад Кочатков пытались спасти брак и даже посещали семейного психолога. Однако это не дало никаких результатов, и в сентябре 2020 года ведущая телеканала ТСН съехала. Экс-возлюбленный даже помог ей перевести вещи.

Соломия Витвицкая рассказала, кто стал инициатором ее развода

Первые подозрения о том, что в браке Соломии Витвицкой происходит что-то неладное, подписчики заподозрили, когда ведущая в декабре 2020 года в одиночестве ездила в Америку. На тот момент телезвезда не хотела распространяться о своей личной жизни. Теперь же она подтверждает, что Новый год встречала как свободная женщина, получив документы на развод в декабре.

Напомним, телеведущая Соломия Витвицкая оконфузилась с туфлями под столом в прямом эфире.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатрВ Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
Взрыв на электростанции в Энергодаре: что известно на это времяВзрыв на электростанции в Энергодаре: что известно на это время
В среднем 52% украинцев имеют иммунитет к covid-19 (исследование)В среднем 52% украинцев имеют иммунитет к covid-19 (исследование)
В Киеве из-за непогоды 5 февраля власти призвали оставить школьников домаВ Киеве из-за непогоды 5 февраля власти призвали оставить школьников дома
Звезда фильма "Звуки музыки" Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 годаЗвезда фильма "Звуки музыки" Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года
Блок рекламы


Похожие новости
Соломия Витвицкая прокомментировала развод с мужемСоломия Витвицкая прокомментировала развод с мужем
Тина Кароль показала свой портрет, написанный масломТина Кароль показала свой портрет, написанный маслом
Тина Кароль показала свой дом под КиевомТина Кароль показала свой дом под Киевом
В Украине мошенники вспомнили про старый авторазвод: “Вы выиграли автомобиль!“В Украине мошенники вспомнили про старый авторазвод: “Вы выиграли автомобиль!“
Катя Осадчая сняла на видео свой заснеженный дом под КиевомКатя Осадчая сняла на видео свой заснеженный дом под Киевом
Дженнифер Лопес исполнила свой суперхит на инаугурации БайденаДженнифер Лопес исполнила свой суперхит на инаугурации Байдена
Украинцы на карантине женились в шесть раз чаще, чем разводилисьУкраинцы на карантине женились в шесть раз чаще, чем разводились
Киев повторил свой антирекорд по количеству умерших от коронавируса за суткиКиев повторил свой антирекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки
В Италии от коронавируса умер 72-летний священник, который отдал свой респиратор более молодому пациентуВ Италии от коронавируса умер 72-летний священник, который отдал свой респиратор более молодому пациенту
В Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счетВ Украине во время карантина учителей и воспитателей в детсадах заставляют ходить на работу или брать отпуск за свой счет
Последние новости
Подгружаем последние новости