Соломия Витвицкая прокомментировала свой развод

Соломия Витвицкая рассказала, что переехала от мужа за четыре месяца до развода. Новый год известная телеведущая встречала уже как свободная женщина. Также она поведала о том, что пыталась спасти свой брак посредством парной психотерапии, но и это не помогло.

На днях украинская телеведущая сообщила подписчикам в Инстаграм, что спустя 8 лет брака разводится с супругом. Теперь же в эксклюзивном интервью ТСН звезда рассказала, как произошел ее разрыв с мужем и когда.

Выяснилось, что решение о расставании не было спонтанным. Больше года Соломия Витвицкая и Влад Кочатков пытались спасти брак и даже посещали семейного психолога. Однако это не дало никаких результатов, и в сентябре 2020 года ведущая телеканала ТСН съехала. Экс-возлюбленный даже помог ей перевести вещи.

Первые подозрения о том, что в браке Соломии Витвицкой происходит что-то неладное, подписчики заподозрили, когда ведущая в декабре 2020 года в одиночестве ездила в Америку. На тот момент телезвезда не хотела распространяться о своей личной жизни. Теперь же она подтверждает, что Новый год встречала как свободная женщина, получив документы на развод в декабре.

Напомним, телеведущая Соломия Витвицкая оконфузилась с туфлями под столом в прямом эфире.