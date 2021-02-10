На Львовщине из-за снежных заносов женщину с инфарктом доставляли к скорой на санях
Чтобы транспортировать больную, пришлось вызвать еще одну бригаду.
Из-за сильных снежных заносов скорая помощь не смогла доехать на вызов к женщине с инфарктом в село на Львовщине.
Об этом сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.
Чтобы транспортировать женщину, пришлось вызвать еще одну бригаду, которая помогла доставить ее к "карете" скорой помощи на санях.
За помощью к коллегам обратилась фельдшер Галина Бакун из пункта экстренной медицинской помощи "Жовква". Она в составе 122-й бригады первой прибыла на вызов и обнаружила у пациентки инфаркт. Медики Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф - врач Владимир Ананевич и фельдшер Святослава Милян - транспортировали больную.
"Перевозка женщины в медицинское учреждение осложнялась тяжелыми погодными условиями; подъехать в селе к месту проживания из-за снежных заносов и отсутствия дороги было практически невозможно. Поэтому больную к "карете" скорой помощи доставили на санях", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый попросил жителей города помочь коммунальщикам с уборкой снега.