На Львовщине из-за снежных заносов женщину с инфарктом доставляли к скорой на санях

Чтобы транспортировать больную, пришлось вызвать еще одну бригаду.

На Львовщине из-за снежных заносов женщину с инфарктом доставляли к скорой на санях
Фото: facebook.com/emergency.lviv

Из-за сильных снежных заносов скорая помощь не смогла доехать на вызов к женщине с инфарктом в село на Львовщине.

Об этом сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.

Чтобы транспортировать женщину, пришлось вызвать еще одну бригаду, которая помогла доставить ее к "карете" скорой помощи на санях.

За помощью к коллегам обратилась фельдшер Галина Бакун из пункта экстренной медицинской помощи "Жовква". Она в составе 122-й бригады первой прибыла на вызов и обнаружила у пациентки инфаркт. Медики Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф - врач Владимир Ананевич и фельдшер Святослава Милян - транспортировали больную.

"Перевозка женщины в медицинское учреждение осложнялась тяжелыми погодными условиями; подъехать в селе к месту проживания из-за снежных заносов и отсутствия дороги было практически невозможно. Поэтому больную к "карете" скорой помощи доставили на санях", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/emergency.lviv

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый попросил жителей города помочь коммунальщикам с уборкой снега.

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