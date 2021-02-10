За сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человек

Наибольшее количество подтвержденных случаев - в Ивано-Франковской области, в Киеве, а также на Винничине.

За сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человек
Фото: facebook.com/maksym.stepanov

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 409 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 2 046 человек, 163 пациента умерли. Выздоровели - 7 768 человек. За сутки было проведено 43 767 тестирований, в частности, методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972.

За все время пандемии в Украине заболели 1 253 055 человек, выздоровели - 1 092 376. От осложнений болезни умерли 23 934 человека. Всего было проведено 6 447 576 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев ковида зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 297 случаев;
  • Винницкая область - 271 случай;
  • Волынская область - 111 случаев;
  • Днепропетровская область - 120 случаев;
  • Донецкая область - 98 случаев;
  • Житомирская область - 61 случай;
  • Закарпатская область - 238 случаев;
  • Запорожская область - 214 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 410 случаев;
  • Киевская область - 150 случаев;
  • Кировоградская область - 43 случая;
  • Луганская область - 36 случаев;
  • Львовская область - 117 случаев;
  • Николаевская область - 37 случаев;
  • Одесская область - 115 случаев;
  • Полтавская область - 132 случая;
  • Ровенская область - 103 случая;
  • Сумская область - 48 случаев;
  • Тернопольская область - 105 случаев;
  • Харьковская область - 188 случаев;
  • Херсонская область - 50 случаев;
  • Хмельницкая область - 136 случаев;
  • Черкасская область - 108 случаев;
  • Черновицкая область - 191 случай;
  • Черниговская область - 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по данным ученых, развитие заболеваемости ковидом в Украине будет зависеть от ситуации в западных областях.

8 февраля сообщалось, что в Закарпатской области начали заканчиваться места для больных. В отдельных общинах (Виноградов, Берегово, Рахов) занято 100% коек в интенсивной терапии, а в Рахове не оставалось свободных коек с подведеным кислородом. Сложная ситуация с местами в больницах также в Ивано-Франковской области.

Однако глава Минздрава Максим Степанов отмечает, что недельная заболеваемость ковидом в Украине продолжает снижаться.

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