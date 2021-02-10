За сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человек
Наибольшее количество подтвержденных случаев - в Ивано-Франковской области, в Киеве, а также на Винничине.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 409 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 2 046 человек, 163 пациента умерли. Выздоровели - 7 768 человек. За сутки было проведено 43 767 тестирований, в частности, методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972.
За все время пандемии в Украине заболели 1 253 055 человек, выздоровели - 1 092 376. От осложнений болезни умерли 23 934 человека. Всего было проведено 6 447 576 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев ковида зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 297 случаев;
- Винницкая область - 271 случай;
- Волынская область - 111 случаев;
- Днепропетровская область - 120 случаев;
- Донецкая область - 98 случаев;
- Житомирская область - 61 случай;
- Закарпатская область - 238 случаев;
- Запорожская область - 214 случаев;
- Ивано-Франковская область - 410 случаев;
- Киевская область - 150 случаев;
- Кировоградская область - 43 случая;
- Луганская область - 36 случаев;
- Львовская область - 117 случаев;
- Николаевская область - 37 случаев;
- Одесская область - 115 случаев;
- Полтавская область - 132 случая;
- Ровенская область - 103 случая;
- Сумская область - 48 случаев;
- Тернопольская область - 105 случаев;
- Харьковская область - 188 случаев;
- Херсонская область - 50 случаев;
- Хмельницкая область - 136 случаев;
- Черкасская область - 108 случаев;
- Черновицкая область - 191 случай;
- Черниговская область - 30 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по данным ученых, развитие заболеваемости ковидом в Украине будет зависеть от ситуации в западных областях.
8 февраля сообщалось, что в Закарпатской области начали заканчиваться места для больных. В отдельных общинах (Виноградов, Берегово, Рахов) занято 100% коек в интенсивной терапии, а в Рахове не оставалось свободных коек с подведеным кислородом. Сложная ситуация с местами в больницах также в Ивано-Франковской области.
Однако глава Минздрава Максим Степанов отмечает, что недельная заболеваемость ковидом в Украине продолжает снижаться.