В США мужчина открыл стрельбу в больнице из-за неудовлетворенности полученным лечением

В результате нападения скончался один человек, еще четверо травмированы.

Фото: Atlanta Journal-Constitution

В городе Баффало (штат Миннесота) 67-летний мужчина устроил стрельбу в больнице. Он застрелил одного человека, еще четверо ранены.

Нападающим является Грегори Ульрих. Полиция нашла в мотеле, где он остановился, подозрительные предметы, поэтому постояльцев пришлось эвакуировать, пишет CNN. Также пакет с неизвестным предметом обнаружили внутри больницы, полиция проверяет, действительно ли там была взрывчатка.

Правоохранители также утверждают, что вероятным мотивом нападения на клинику является неудовлетворенность качеством предоставляемых Ульриху медицинских услуг.

"Мы хорошо знакомы с подозреваемым. Есть история, что он был недоволен полученной медицинской помощью", - рассказал начальник полиции Буффало Пат Будке.

Впервые в поле зрения правоохранителей нападающий попал еще в 2003 году, но полиция не объясняет, с чем именно было связано обращение против него.

"История, которая у нас есть по этому мужчине, говорит о том, что наиболее вероятно стрельба была нацелена именно на это заведение или на кого-то в этом заведении. Никакая информация, которую мы получили во время прошлой беседы с ним, не указывает на то, что он собирался направить свой гнев против кого-то, кроме людей в больнице, где его лечили", - добавил шеф полиции.

Общественное радио Миннесоты сообщило также, что Ульриху уже давно было запрещено приближаться к клинике и одному из врачей, но потом ордер сняли ввиду признания человека умственно больным.

Жертва нападения скончалась в больнице, трое пострадавших были госпитализированы в другое медучреждение в критическом, но стабильном состоянии.

Напомним, что в январе в Чикаго вооруженный преступник застрелил четырех человек в жилом квартале. Все его жертвы были случайными людьми, которые встретились ему на пути. Также он пытался ограбить аптеку.