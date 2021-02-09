В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр

Ей было 40 лет.

Врач-педиатр Хмельницкого городского центра первичной медико-санитарной помощи №2 Леся Азарянская умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Ей было 40 лет.

Об этом сообщает портал “Є”.

Отмечается, что смерть врача наступила 7 февраля. Вчера ее похоронили.

"Эта невосполнимая потеря горьким сожалением осела в сердцах у всего нашего коллектива, родных, близких людей. Светлый образ Леси Владимировны как профессионального врача, мудрого коллеги, любящей жены и заботливой мамы навсегда останется в нашей памяти. Она была хорошей и приветливой к детям, искренней с родителями и коллегами, веселой, жизнерадостной, преданной выбранной профессии", - отмечают в центре ПМСП №2.