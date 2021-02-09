В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр

Ей было 40 лет.

В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
Леся Азарянська
Фото: https://ye.ua/

Врач-педиатр Хмельницкого городского центра первичной медико-санитарной помощи №2 Леся Азарянская умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Ей было 40 лет.

Об этом сообщает портал “Є”.

Отмечается, что смерть врача наступила 7 февраля. Вчера ее похоронили.

"Эта невосполнимая потеря горьким сожалением осела в сердцах у всего нашего коллектива, родных, близких людей. Светлый образ Леси Владимировны как профессионального врача, мудрого коллеги, любящей жены и заботливой мамы навсегда останется в нашей памяти. Она была хорошей и приветливой к детям, искренней с родителями и коллегами, веселой, жизнерадостной, преданной выбранной профессии", - отмечают в центре ПМСП №2.

Напомним, ранее в селе Заболотив в Ивано-Франковской области от осложнений коронавирусной болезни умер врач. 7 декабря от COVID-19 умер заведующий инфекционной реанимацией 5 больницы Киева Александр Артемов. Он боролся с болезнью несколько месяцев.

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