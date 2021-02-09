В центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домов

Сегодня, 9 февраля, в Печерском районе Киева без водоснабжения осталось 14 жилых домов.

Об этом сообщает КП "Киевводоканал".

"Из-за повреждения запорной арматуры диаметром 150 мм на пересечении улиц Бассейная и Шелковичная без водоснабжения остались жилые дома по адресам: ул. Бассейная, 3-а, 3-б, 5, 5-б, 7, 9, 9-в, 11-а, 11-б, 13, 15, 15-а, 17, 19-а", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за погодных условий выполнять аварийно-восстановительные работы очень сложно, однако, коммунальщики рассчитывают ликвидировать аварию ориентировочно за 3 часа.