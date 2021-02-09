Старейшая жительница Европы поборола COVID-19 накануне 117-летия

Старейшая жительница Европы 116-летняя сестра Андре (урожд. Люсиль Рандоне) выздоровела после перенесенного COVID-19.

Как информирует французская газета Var-Matin, 8 февраля ее тест на коронавирус дал отрицательный результат.

По данным издания, заболевание у монахини протекало бессимптомно, она находилась на самоизоляции.

В четверг, 11 февраля, Рандоне отпразднует свое 117-летие в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне.

Люсиль Рандоне родилась 11 февраля 1904 года. В молодости работала в госпитале, потом стала монахиней и приняла имя сестра Андре. В 2019 году Рандоне получила на день рождения личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.

Напомним, 2 января жительница Японии Кане Танака, официально признанная старейшим человеком на планете, отпраздновала 118-й день рождения. Японка живет в доме престарелых в Фукуоке. Сообщалось, что с начала пандемии она редко видела свою семью, но пребывает в хорошем настроении, регулярно ест и занимается гимнастикой.