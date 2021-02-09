После пожара в детском саду Киева эвакуировали 124 ребенка

Утром 9 февраля в детском саду в Святошинском районе Киева произошел пожар.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 10:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в детском саду на ул. Василия Кучера, 8А. К месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в медицинском кабинете на 1 этаже 2-этажного детского сада произошло возгорание в холодильнике", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Возгорание было ликвидировано персоналом детского сада с помощью огнетушителя до прибытия спасательных подразделений.

Однако из-за сильного задымления в комнатах заведения спасатели эвакуировали 124 ребенка.

"Из-за погодных условий детей поместили в два автобуса. Возвращаться в садик было опасно, ведь после проветривания помещений в саду было холодно. Кроме того, пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи к автобусам", - сообщили в ГСЧС.

Детей перевезли в соседнее дошкольное учебное заведение.

На место происшествия были привлечены 4 единицы основной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений ГСЧС. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, 2 февраля в городе Первомайске Николаевской области загорелся супермаркет "Эпицентр". Позже был задержан мужчина, подозреваемый в поджоге. У него обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения. Задержанный сообщил полиции, что специально приехал в Первомайск, чтобы совершить поджог. Он не сказал, откуда приехал, но 90% контактов в его телефоне - из Запорожской области.

В полиции заявили, что мужчине грозит пожизненное заключение. Ему инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В пресс-службе "Эпицентра" утверждают, что поджигателей было двое и одному из них якобы удалось сбежать.