В Киеве обнаружили 243 новых случая ковида, 1 765 человек выздоровели

Госпитализировали 32 пациентов, 11 человек умерли.

В Киеве обнаружили 243 новых случая ковида, 1 765 человек выздоровели
Фото: Київрада

В Киеве в понедельник, 8 февраля, обнаружили 243 больных коронавирусом, умерли 11 человек, выздоровели 1 765 пациентов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, коронавирус диагностировали у 141 женщины в возрасте от 23 до 86 лет, 92 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, 6 девочек от 7 дней до 17 лет и 4 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

В больницы были госпитализированы 32 пациента.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (53), Днепровском (44) и Деснянском (42) районах.

С начала пандемии в столице подтвердили уже 130 567 случаев коронавируса. 2 458 пациентов умерли, преодолели болезнь 81 389 жителей Киева.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки обнаружили 2 656 новых случаев ковида, 8 865 пациентов выздоровели. Госпитализированы 865 человек с коронавирусом, 127 человек скончались.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

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