Соломия Витвицкая прокомментировала развод с мужем

Соломия Витвицкая сообщила поклонникам об окончании ее брака. Звезда поведала о том, что с мужем Владиславом она расстается на дружественной ноте, и даже пошутила, что найдет ему новую хорошую жену.

Соломия Витвицкая разводится с мужем спустя 8 лет брака

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая и Влад Кочатков поженились в 2013 году, однако спустя 8 лет их отношения завершились. Когда только начинался роман влюбленных, особенно для общественности стало неожиданностью разница в возрасте, ведь Владислав на 8 лет моложе своей избранницы.

В личном аккаунте в Инстаграм украинская телеведущая сообщила неожиданные новости:

«8 ярких, безумных, добрых и таких разных лет… За это время ты стал мне другом, но мы потеряли «нас». «Развод» только звучит ужасно, но открывает новые пути, так что я обязательно еще найду тебе хорошую жену», - отметила 40-летняя Соломия Витвицкая под совместным с мужем черно-белым снимком.

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Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

Напомним, ведущая ТСН Алла Мазур в период лечения от рака снялась в образе кинодивы.


Анастасия Березовская, Тудей

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