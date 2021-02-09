Кличко: почти полтысячи единиц спецтехники борются со снегом на улицах Киева

Мэр призвал киевлян быть сознательными и осторожными.

Кличко: почти полтысячи единиц спецтехники борются со снегом на улицах Киева
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как расчищают снег в Киеве. Видео Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает его официальный сайт.

«Уже почти сутки продолжается снегопад в столице. Ночью, по прогнозам синоптиков, непогода усилится. Идти снег будет и в последующие несколько дней. Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает. Хотя с прошлой ночи на улицах города работает более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке», - отметил в заметке к видео мэр столицы.

Он отметил, что поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. Днем работе колонн ощутимо мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах.

«Поэтому можно, конечно, быть недовольными стихией, жаловаться на городские службы и при этом не прислушиваться к рекомендациям и предупреждениям. Но я еще раз обращаюсь к водителям: не выезжайте завтра в город на частном транспорте, а воспользуйтесь общественным. Также городские власти рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома - на дистанционном обучении. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы жизнедеятельность города не прекращалась. И следующие несколько дней будут сложными. Потому что стихия не отступит», - подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что сильные снегопады охватили не только Украину, но и Европу. Стихия парализовала часть Германии, Польши, сложная ситуация и в Нидерландах.

«Призываю всех киевлян быть сознательными и осторожными. Если есть такая возможность, оставайтесь дома. Если надо ехать на работу, воспользуйтесь общественным транспортом. А если уж выехали на автомобиле, передвигайтесь и паркуйтесь с соблюдением правил! Потому что спецтехника не умеет убирать снег в воздухе», - отметил Виталий Кличко.

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