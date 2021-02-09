Из-за непогоды без света остались 273 населенных пункта в 12 областях

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Из-за непогоды без света остались 273 населенных пункта в 12 областях
Фото: dtek-dnem.com.ua

В Украине из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега обесточены 273 населенных пункта в 12 областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7:00 9 февраля в Одесской области без электроснабжения оставалось 85 населенных пунктов, в Херсонской - 54, Черновицкой - 40, Николаевской - 34, Запорожской - 12, Полтавской - 12, Киевской - 10, Кировоградской - 10, Донецкой - 7, Закарпатской - 5, Житомирской - 3 и в Днепропетровской - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 9 февраля, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны, кроме южных и Закарпатской областей, гололедица, ночью в северных и Харьковской областях значительный снег, метели, в центральных областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха ночью 5-10° мороза, в южных областях 0-3° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях 7-12° тепла.

В Киевской области ночью значительный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.

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