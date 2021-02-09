Варшава и Краков решили повторить эксперимент Львова с кофейной гущей

Кофейную гущу используют вместо соли и песка против гололеда.

Варшава и Краков решили повторить эксперимент Львова с кофейной гущей
Фото: facebook.com/dominiak.public

Со вторника, 9 февраля, тротуары возле ратуши в столице Польши Варшаве будут посыпать кофейной гущей вместо соли или песка.

Об этом со ссылкой на польские СМИ пишет ZAXID.NET.

"На выходных, я думаю, мы все читали, что Львов использует кофейную гущу для посыпки заснеженных и ледяных покрытий - вместо песка и соли. С завтрашнего дня мы собираемся посыпать ими тротуар вдоль здания ратуши от стоянки. Наша цель, прежде всего, собрать опыт и мнения местных жителей на будущее", - написал заместитель мэра Варшавы Бартош Доминяк на своей странице в Facebook.

В понедельник мэрия начала собирать кофейную гущу из кофемашин ресторанов. Жителей Варшавы просят высказать свое мнение об этом эксперименте.

Напомним, 1 февраля в парке "700-летия Львова" вместо песчаной смеси впервые использовали для посыпки дорожек кофейную гущу по опыту скандинавских стран и Великобритании. Отмечалось, что кофейная гуща не вредит почве, растениям и животным в парках и является источником дополнительных питательных веществ.

После Львова эксперимент с кофейной гущей ввела мэрия Кракова и призвала городские кафе участвовать в сборе гущи.

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